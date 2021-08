Cantieri, interventi programmati, viabilità alternativa e lavori in corso in città

Genova. In via della Superba, sponda destra per lavori di Ireti di allacciamento alla rete fognaria lunedì 9 e martedì 10 agosto, nel tratto compreso tra la rotatoria sottostante via Guido Rossa e il sottopasso di ponte Pieragostini, sono istituiti il limite massimo di velocità di 30 km/ora, divieto di sorpasso e il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, nel tratto tra la rotatoria e il varco Ponente di accesso alle aree di cantiere.

