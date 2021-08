Consiglio comunale, Pd di Ventimiglia: «L’uragano Coop si abbatte su maggioranza e la fa a brandelli»

Ventimiglia. «Ieri sera abbiamo votato a favore del progetto relativo all‘insediamento della Coop in zona Nervia, perché è un progetto nato e formato nella precedente amministrazione e crediamo che rappresenti un’opportunità di sviluppo per la nostra città. Il nostro voto favorevole di oggi non significa affatto una valutazione positiva su questa amministrazione, e sul lavoro di questa giunta, ma esprime esclusivamente l’approvazione di questa singola pratica. Non abbiamo inteso modificare la nostra opinione sulla bontà del progetto: eravamo convinti di questo progetto e lo siamo coerentemente tuttora. Dimostriamo con trasparenza la nostra coerenza, diversamente da quella parte della maggioranza che solo l’anno scorso votava a favore della Dimar (e probabilmente voterà a favore della futura Lidl) mentre oggi con sfacciata disinvoltura vota contro la Coop. E’ grave che una pratica così importante e discussa sia passata grazie ai voti della minoranza» – dice il circolo Pd di Ventimiglia.

