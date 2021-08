Green pass, da oggi è in vigore: tutte le regole

Roma. Per consumare, seduti ai tavoli, all’interno di ristoranti e bar. Ma anche per gli spettacoli all’aperto, gli eventi e le gare sportive. Pass sanitario anche per sagre, fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali (musei), sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione; sale gioco, scommesse, bingo e casinò; concorsi pubblici. A partire da oggi bisognerà mostrare il green pass per usufruire di numerosi servizi. Resta senza obbligo, invece, l’accesso a chiese e oratori.

