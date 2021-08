In centinaia alla fiaccolata in memoria di De Donno: “Sui vaccini vogliamo libertà di scelta”

Genova. Centinaia di persone hanno partecipato alla fiaccolata in memoria di Giuseppe De Donno, medico suicida che aveva promosso la terapia anti-Covid col plasma iperimmune, organizzata nel centro di Genova dal collettivo Salute Consapevole con la partecipazione del sindacato Cub Sanità. Una manifestazione che in realtà è servita a rivendicare la libertà di scelta sulle vaccinazioni, in particolare per gli operatori sanitari, sottoposti all’obbligo dalla scorsa primavera.

