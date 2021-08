Pompeiana. Intervento in serata in via San Bernardo (salita dei Pastori) a Pompeiana di vigili del fuoco e personale del 118 per un automobilista che si è cappottato con la sua Fiat Seicento. Il conducente della vettura è rimasto ferito in modo non grave ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti.

... » Leggi tutto