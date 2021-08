Vaccini in Liguria, arriva il cruscotto digitale per seguire la campagna (quasi) in tempo reale

Genova. Grafici semplici, interattivi, trasparenti, quasi in tempo reale (almeno, per il grande pubblico). E’ il cruscotto digitale sulla campagna vaccinale per il Covid19 messo a punto da Liguria Digitale sulla base dei dati delle prenotazioni e delle vaccinazioni presentato questa sera durante il punto stampa Covid nella sala della trasparenza della Regione Liguria. Uno strumento a disposizione della pubblica amministrazione e della sanità, per pianificare e prevedere i trend, ma anche della stampa e degli analisti per capire, attraverso i dati, l’andamento della campagna.

