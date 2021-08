Genova. Un incidente stradale avvenuto questa mattina ha provocato fino a 11 chilometri di coda sulla A26 tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia in direzione sud. Sul posto il personale di autostrade per liberare la carreggiata, l’incidente è stato risolto intorno alle 13. Una persona, un motociclista, è rimasta ferita ma in modo non grave: è stata portata al villa Scassi in codice verde.

