Barcellona, Messi saluta e i social si scatenano: ecco gli annunci di Cairese e Ligorna

Cairo Montenotte/Genova. Non poteva che destare scalpore una notizia tanto clamorosa quanto inaspettata: Lionel Messi non vestirà più la maglia del Barcellona. Dopo 778 partite giocate, 672 reti messe a segno, 35 trofei vinti e 6 palloni d’oro “La Pulce” dovrà quindi trovare una nuova sistemazione, questo al termine di un’estenuante trattativa per il rinnovo definitivamente naufragata a causa del tetto salariale imposto da Javier Tebas, presidente della federcalcio spagnola.

