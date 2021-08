I ringraziamenti della famiglia Pizzorno a tutti coloro che hanno partecipato a ‘Campioni in Tour’

Cairo Montenotte. La famiglia Pizzorno ringrazia tutti i bambini che hanno partecipato allo stage ‘Campioni in Tour’.

“Siete stati numerosi e tutti bravissimi. Grati per la piena disponibilità del Comune di Cairo Montenotte, del sindaco Paolo Lambertini, e dell’assessore allo sport, Caterina Garra. Un ringraziamento speciale all’US Cairese, che ha messo a disposizione le strutture, in particolare al presidente Mario Bertone e al direttore generale Franz Laoretti.

Ringraziamo Milvia Tardito, che con la sua professionalità e bravura ha realizzato l’intervista a Francesco Gullo e proprio a quest’ultimo va la nostra più profonda gratitudine, per aver incluso nel suo progetto questo stage per onorare la memoria del suo grande amico, Carlo Pizzorno”.

