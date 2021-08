Genova. Nella serata di ieri, nell’ambito di uno dei servizi nel centro storico cittadino per il contrasto dello spaccio di stupefacenti, una pattuglia di carabinieri della stazione di Genova Maddalena, ha sorpreso in via Pré un 35enne nigeriano, incensurato, residente a Genova ma di fatto senza fissa dimora, a spacciare hashish ad un 45enne, italiano.

