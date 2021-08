Genova. In base ai dati del Cruscotto digitale sulla campagna vaccinale, aggiornati in tempo reale, sulla popolazione sopra i 12 anni iscritta all’anagrafe vaccinale (pari a 1,4 milioni di persone, quindi non solo i residenti), sono 817.888 i liguri che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 58,02% del totale.

... » Leggi tutto