Vallecrosia premia la campionessa di basket Martina Bestagno

Vallecrosia. Il Comune ieri sera ha premiato l’atleta Martina Bestagno per i risultati e i successi ottenuti finora nel basket femminile. «Vogliamo dedicare uno spazio alla nostra concittadina – ha detto il vicesindaco Marilena Piardi – La premiazione avviene, come abbiamo già fatto la settimana scorsa, con i ragazzi che si sono contraddistinti nel mondo dello sport, per dimostrare che con buona volontà, se uno insiste, si può anche andare oltre alla periferia».

