Ventimiglia. Un vasto incendio è divampato nei pressi di via dell’Opera in località Bevera a Ventimiglia. Le fiamme, alimentate dal forte vento, rischiano di minacciare le abitazioni presenti.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, mentre un appello è stato diramato a tutte le squadre di protezione civile del territorio affinché si attivino per lo spegnimento del rogo.

