Albenga. Prima si è messo a danneggiare i cassonetti per strada, poi a insultare chi dalla finestra gli chiedeva di smetterla, infine a picchiare con violenza un uomo che era intervenuto per fermarlo. Protagonista della serata di follia, ieri tra le 18 e le 19, è stato V.S., giovane di Albenga di 33 anni.

