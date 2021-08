Cambiamenti climatici, piogge sempre più rare ma potenti: ma il problema di Genova è il cemento

Genova. “E’ necessario investire in educazione a partire dalle scuole elementari per aumentare la consapevolezza dei fenomeni metereologici estremi”. E’ questa una delle strade da percorrere per affrontare l’emergenza climatica e le sue conseguenze sul territorio secondo il geologo dell’Università di Genova del dipartimento di Scienze della Terra Francesco Faccini. “Se sapessimo come comportarci in situazioni di pericolo, riusciremmo a salvare molte vite. Costa poco e può aumentare considerevolmente il livello della sicurezza”.

... » Leggi tutto