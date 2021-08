Serie A2, l’Amatori Pallacanestro Savona non si ferma più: tesserate Carolina Salvestrini e Alice Ceccardi

Savona. Un’estate da Serie A2. Si potrebbe definire in questa maniera il momento magico dell’Amatori Pallacanestro Savona, società riuscita a vincere i playoff di Serie B guadagnando dunque l’accesso al secondo livello del basket femminile italiano. Per un campionato di questo calibro era facile ipotizzare una campagna di rafforzamento notevole, altra promessa mantenuta dal club che, successivamente alla conferme e al ritorno di Lucrezia Zanetti, proprio in mattinata ha annunciato di aver completato la “rosa” italiana della squadra con gli innesti di due nuove atlete: Carolina Salvestrini e Alice Ceccardi.

