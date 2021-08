Vaccini, Toti: “In Liguria la campagna non si ferma neanche a Ferragosto, in farmacia somministrate oltre 90 mila dosi”

Liguria. “La campagna vaccinale di Regione Liguria non si ferma nemmeno a Ferragosto. Dopo i successi delle ultime Open Night, questa sera a Cairo Montenotte all’Hub Sunrise dalle ore 20 alle ore 23 sarà possibile proseguire con le vaccinazioni senza prenotazione, sia per la prima che per la seconda dose mentre si replicherà proprio a Ferragosto sempre dalle ore 20 alle ore 23. Open Night il 15 agosto anche ad Alassio al centro vaccinale Bogliolo dove sarà possibile vaccinarsi anche giovedì 12 (dalle 20 alle 23). A Savona invece il Terminal Crociere sarà aperto a Ferragosto dalle ore 20 alle ore 23”. Così il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti sul nuove Open Night in programma in Liguria nei prossimi giorni.

... » Leggi tutto