Il green pass frena l’Acquario ma non i musei: Genova torna ai numeri prima del Covid

Genova. I timori della vigilia sono stati in buona parte smentiti: nel weekend appena trascorso il green pass obbligatorio per accedere ai luoghi della cultura ha avuto ripercussioni negative (anche se non drammatiche) sui flussi dell’Acquario, ma non su quelli dei musei cittadini che hanno registrato gli stessi numeri del fine settimana a cavallo tra luglio e agosto. Numeri che fanno ben sperare, anche perché si inquadrano in uno scenario di netta ripresa per il turismo a Genova come dimostrano anche i dati degli alberghi.

