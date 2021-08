Imperia, danneggia auto parcheggiate: arrestato anche per violenza, resistenza e minaccia

Imperia. La Polizia di Stato di Imperia ha arrestato in flagranza un cittadino italiano per i reati di danneggiamento aggravato, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, recidivo in analoghe condotte.

I fatti sono avvenuti nella serata di sabato scorso, in viale Matteotti nei pressi della caserma dei carabinieri. Qui gli agenti sono intervenuti su segnalazione di alcuni passanti che hanno notato un uomo intento a danneggiare le auto parcheggiate.

... » Leggi tutto