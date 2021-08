“La beffa: rimborsi e zero pedaggio non sono per tutti”. Assoutenti chiede l’intervento dell’Antitrust

Genova. “Il cashback dei pedaggi e le esenzioni previste da Aspi per le tratte interessate da cantieri si rivelano una beffa per gli automobilisti, vero e proprio fumo negli occhi per coprire le carenze di una rete autostradale sempre più critica”. Lo afferma Assoutenti, associazione dei consumatori specializzata in materia di trasporti, che ha svolto un’indagine sulle tariffe in vigore nelle tratte autostradali dove sono in corso lavori di manutenzione, e per le quali quindi dovrebbero valere il cashback annunciato da Autostrade per l’Italia e, per alcune aree, l’esenzione dei pedaggi.

... » Leggi tutto