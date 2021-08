Legambiente: “Siamo contrari al permesso per autoveicoli e moto di andare nei torrenti in secca”

Liguria. “Esprimiamo fortissima contrarietà alla notizia che sarà consentito ad autoveicoli e motocicli di percorrere tratti di torrenti in secca della nostra Regione – e questo in deroga alla vigente legge regionale (n.38/92) che regolamenta il transito fuoristrada – attraverso un emendamento lampo ad hoc inserito in periodo di ferie estive, in una norma di modifiche alla proposta di legge regionale ligure n.74 recante ‘ulteriori disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale’”. A dirlo è Legambiente Liguria.

