Aurelia Bis, la maggioranza: «Mentre gli altri si perdono in parole, il sindaco Scajola fa i fatti»

Imperia. «La notizia dell’inserimento dell’Aurelia Bis di Imperia tra le 45 opere strategiche da parte del Governo dimostra una volta di più la differenza tra chi è impegnato a fare parole e chi, come il sindaco Scajola, a mantenere la parola data. Aveva promesso in campagna elettorale che avrebbe messo tutto il suo impegno per far sentire la voce di Imperia più forte sui tavoli europei, nazionali e regionali. Le decine e decine di milioni di euro arrivate per opere pubbliche, in corso o di prossima apertura, sono la dimostrazione che la promessa è stata mantenuta a pieno. Anzi, si è andati oltre le aspettative» – dicono Ino Rampino, Daniele Ciccione e Orlando Baldassarre.

... » Leggi tutto