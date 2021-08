Cervo. Mercoledì 11 e giovedì 12 agosto alle 21.30 all’Oratorio di Santa Caterina di Cervo andrà in scena lo spettacolo teatrale Non volevo essere normale, testo e regia di Irene Ivaldi, che sarà anche

interprete sul palco. Lo spettacolo è promosso dalla Cumpagnia du Servu, in collaborazione con il Comune di Cervo.

... » Leggi tutto