Riapertura Punto Nascite a Pietra, Brunetto: “Il 29 agosto il concorso per ginecologia e ostetricia, speriamo sia la volta buona”

Pietra Ligure. “Il 29 agosto l’atteso concorso per ginecologi e ostetrici per la Asl 2 savonese, speriamo sia la volta buona per riaprire anche il Punto Nascite dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure”. Lo ha detto oggi il presidente della commissione regionale sanità Brunello Brunetto, a margine dell’annuncio sulla riapertura del Ppi di Albenga per 12 ore al giorno.

... » Leggi tutto