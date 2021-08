Villa Gruber diventerà una scuola d’infanzia, Piciocchi: “Sarà l’asilo più bello d’Italia”

Genova. “Secondo noi può diventare davvero l’asilo più bello d’Italia“. Ne è convinto l’assessore ai Lavori pubblici, Pietro Piciocchi, dopo aver annunciato una notizia che appariva tutt’altro che scontata: il Comune di Genova ha vinto il bando del Miur per il finanziamento del progetto di trasformazione di Villa Gruber, nel quartiere di Castelletto, in una scuola d’infanzia. Risposta positiva da Roma anche per la demolizione e ricostruzione dell’asilo Camoscio in viale Bracelli, intervento atteso da anni a Marassi e che finalmente ha tutte le risorse a disposizione per essere realizzato.

