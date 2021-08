Chiusura A10 dal 16 agosto, ecco le soluzioni per arginare il caos: obbligo autostrada per i tir e moral suasion per i turisti

Liguria. “I lavori partiranno dalle 4.00 di lunedì mattina, anziché da mezzanotte, per agevolare il rientro. Dovrà partire subito una campagna informativa di Autostrade con gli itinerari alternativi. È una situazione emergenziale in un periodo più agevole per il traffico pesante, ma molto più critico dal punto di vista del traffico leggero”. A dirlo è l’assessore regionale a Protezione civile e Infrastrutture Giacomo Giampedrone dopo la riunione con i tecnici di Autostrade, i comandi della polizia stradale di Milano e Torino.

... » Leggi tutto