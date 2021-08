Conferma per l’attesa Fiera di San Rocco a Ceriale. E “sorpresa culturale” con Vittorio Sgarbi

Ceriale. Una Festa di San Rocco, lunedì 16 agosto, ancora segnata dall’emergenza Covid e dalla necessità di evitare ogni tipo di assembramento e quindi possibili contagi. Dunque, per il tradizionale e atteso appuntamento dedicato al Santo Patrono di Ceriale, non ci sarà la processione e non ci saranno i fuochi d’artificio, ma la programmazione della giornata sarà comunque ricca di iniziative.

