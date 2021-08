Coronavirus, vaccini senza prenotazione per gli sportivi tra 12 e 18 anni

Genova. «A partire dal 16 agosto, Regioni e Province autonome permetteranno di accedere alle vaccinazioni, anche senza prenotazione, a coloro che, tra i 12 ed i 18 anni, svolgono attività sportiva o intendono cominciarla da settembre. Sarà anche favorito il percorso vaccinale per chi lavora negli impianti o nelle associazioni sportive». A dichiararlo, come riportato dall’Ansa, è la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, che aveva chiesto un percorso agevolato per la vaccinazione dei giovani sportivi per dotarli del green pass necessario per accedere agli impianti sportivi, richiesta condivisa dal Commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo.

