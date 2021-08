Estate in sport per Msp Italia Comitato Ligure

Genova. Si è conclusa a Rimini la formazione nazionale dell’ente sportivo Movimento sportivo popolare Italia. Un nuovo Msp Italia, all’insegna dell’innovazione e della qualità sportiva porterà grandi novità già a settembre.

Il Comitato Ligure non si è fermato, anzi, sta sviluppando nuovi progetti grazie al settore eventi sportivi e sociali in vista di Genova Capitale Europea dello sport 2024 e Liguria Regione Europea dello sport 2025. La nostra Carta dei servizi per coloro che entrano a far parte dell’ente Msp Italia Comitato Ligure è la novità di questo Comitato. Una carta dove si trovano tutti i regolamenti per i dirigenti sportivi; inoltre breve si terrà il corso Blsd per le associazioni sportive.

... » Leggi tutto