Furti e danneggiamenti in città, due ragazzini di Ventimiglia finiscono in comunità

Ventimiglia. Due diciassettenni di Ventimiglia sono stati collocati in due diverse comunità fuori regione su disposizione del gip del Tribunale per i Minorenni di Genova che ha disposto nei loro confronti una misura cautelare a fronte dell’indagine compiuta dal commissariato di polizia di Ventimiglia, che da tempo seguiva i minorenni autori di una serie di reati contro il patrimonio, commessi in concorso tra loro, e con altro complice maggiorenne, nella notte del 2 luglio scorso.

