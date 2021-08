Green pass, gli esercenti genovesi: “Finora tutto ok, da ottobre temiamo effetti disastrosi”

Genova. Sospiro di sollievo per gli esercenti, almeno finché durerà l’estate. È il clima che si respira in città dopo la circolare del Viminale che ha fatto chiarezza sui controlli per i clienti che entrano nei locali: obbligatorio scansionare il green pass con l’apposita app, mentre rimarrà “discrezionale” la verifica del documento d’identità. Con una precisazione cruciale: eventuali sanzioni per certificazioni contraffatte o appartenenti ad altre persone saranno esclusivamente a carico degli avventori, salvo responsabilità chiare da parte di chi doveva controllare.

... » Leggi tutto