Green pass, il chiarimento definitivo: gli esercenti non sono obbligati a verificare l’identità

Genova. Gli esercenti non saranno obbligati a chiedere un documento di identità per verificare che il green pass appartenga davvero a chi lo mostra, ma potranno farlo nei casi in cui traspaia una “palese falsità”. È quanto chiarisce una circolare del Viminale arrivata in serata dopo il caos generato dalle parole della ministra Lamorgese, che aveva escluso del tutto la possibilità di un controllo diretto da parte dei gestori delle attività, smentite poi dell’Autorità garante della privacy.

