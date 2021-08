Imperia. Il Comune di Imperia ha pubblicato questa mattina un avviso di ricerca per 20 volontari interessati a svolgere attività di supporto e accoglienza durante lo storico Raduno delle Vele d’Epoca, organizzato in collaborazione con Assonautica, in programma dal 2 al 5 settembre in Calata Anselmi.

... » Leggi tutto