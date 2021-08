Savona. Saranno istituiti i parcheggi per i residenti alle Fornaci di Savona per un anno. Il bollino avrà un costo di 5 euro all’anno a famiglia. E’ questa la novità approvata in giunta oggi. L’entrata in vigore della misura è rallentata dai tempi tecnici e partirà quindi effettivamente dalla seconda metà di settembre.

