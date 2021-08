Vaccini, all’hub di San Benigno già somministrate 900 dosi in un giorno agli under 18

Genova. “La Liguria è già pronta a seguire le direttive del generale Figliuolo, predisponendo corsie preferenziali per vaccinare i ragazzi tra i 12 e i 17 anni a partire dal 16 agosto anche senza preventiva prenotazione. Nel frattempo è operativa da oggi, con più di 900 dosi somministrate, la corsia preferenziale dedicata proprio agli adolescenti liguri tra i 12 e i 17 anni all’Hub nella Torre Msc a Genova. La stima è che solo a San Benigno di qui alla fine della prossima settimana arriveremo a 10 mila vaccinati sotto i 18 anni”. Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’andamento delle vaccinazioni in Liguria in vista dell’apertura delle scuole.

