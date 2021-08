Taggia piange un custode delle sue tradizioni, è morto Cristoforo “Cristò” Fornara

Taggia. Lutto nella comunità tabiese per la scomparsa di Cristoforo Fornara. Conosciuto da tutti come “Cristò”, aveva 81 anni ed è sempre vissuto in via San Dalmazzo, il cuore del centro storico di Taggia. E’ stato a lungo operaio comunale, membro attivo del Gruppo delle Infioratrici, sempre pronto ad aiutare nell’allestimento dei carri fioriti e molto legato alla tradizionale Festa della Maddalena, quando, a luglio, parte il pellegrinaggio a cavallo verso l’eremo di di Santa Maria Maddalena del Bosco. Le celebrazioni non vengono svolte da due anni a causa del covid.

