Genova. Inutile fare il test sierologico per scoprire se siamo ancora protetti contro il Covid: dal numero di anticorpi è impossibile stabilire il livello di immunità. L’avvertimento arriva da Giancarlo Icardi, direttore dell’unità operativa di Igiene del policlinico San Martino, che oggi ha risposto in diretta su Genova24 alle domande dei lettori in tema di vaccini.

