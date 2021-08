Ventimiglia. Si sono concluse ieri le ricerche di Sofia C., la 14enne scomparsa da Ventimiglia lo scorso 1 giugno. Sofia è in buone condizioni di salute ed è stata accolta in una comunità per minori di Sanremo. L’adolescente era fuggita in Francia per amore e ora, il suo ragazzo, poco più che maggiorenne, rischia di essere indagato per sottrazione di minore.

