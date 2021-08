Camporosso, incendio sulla collina: fiamme vicino a case

Camporosso. Incendio di vegetazione nel pomeriggio sulla collina antistante il campo di calcio di Camporosso, alle porte del centro storico. Intorno alle 16, per ragioni ancora in fase di accertamento, si sono sviluppate fiamme che ben presto hanno minacciato le abitazioni. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, l’elicottero antincendio e i volontari della protezione civile di Camporosso: questi ultimi, lasciato il lavoro, si sono cambiati per correre a spegnere l’incendio, contribuendo ad evitare il peggio.

