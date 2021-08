Genova. Un momento di grande commozione quello in cui sul Ponte delle Rattelle, come viene chiamata la passerella pedonale che si trova immediatamente a monte del nuovo viadotto Polcevera, è stata scoperta la targa di intitolazione con la scritta “14 agosto 2018, in memoria delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi”.

