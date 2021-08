Genoa-Perugia, Ballardini: “Disordinati, con l’Inter non basterà la generosità”

Genova. Non si nasconde dietro a un dito Davide Ballardini, come suo solito, al termine della prestazione del suo Genoa in Coppa Italia contro il Perugia. Una vittoria arrivata all’ultimo minuto e raggiunta dopo almeno venti minuti in cui il Genoa aveva fatto una fatica immane a muoversi da squadra. Centrocampo e difesa ampiamente da registrare negli automatismi, anche se è difficile che gli undici di partenza scendano di nuovo in campo insieme in campionato.

