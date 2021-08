Sampdoria e Cagliari si scambiano Murru e Lykogiannīs?

Genova. Voci di mercato, per il momento tutto sommato stagnanti… a parte l’ufficializzazione da parte della Sampdoria di un paio di giovani, uno in prestito (Tommaso Farabegoli) e l’altro a titolo definitivo (Andrea Tessiore). Il tornante di Pietra Ligure è stato evidentemente voluto a Latina da mister Di Donato, che già lo aveva allenato a Pesaro, mentre l’ex Cesena e Sassuolo, dopo la duplice esperienza dell’anno scorso, in prestito alla Vis Pesaro ed alla FeralpiSalò, si farà ancora un campionato lontano da Bogliasco, andando a giocare con l’Ancona Matelica.

