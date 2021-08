Anniversario Ponte Morandi, Toti: “Un memoriale per tenere gli occhi spalancati sui nostri doveri, perché non accada più”

Liguria. “Siamo qua per non dimenticare e per questo abbiamo messo la prima pietra del memoriale che sarà al centro di un grande recupero di quest’area. I memoriali servono ad archiviare brutti ricordi del passato, a sublimarli, a consegnarli alla storia per continuare a vivere. È umano. Ma questo è un sentimento che oggi non possiamo provare: quel memoriale deve ricordarci tutti i giorni quello che abbiamo passato, deve ricordarci quali sono i doveri di ciascuno di noi e prima di tutto il dovere di giustizia nei confronti delle 43 vittime e dei loro familiari”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto oggi durante la cerimonia commemorativa a tre anni dal crollo di Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018.

