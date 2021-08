Ferragosto sicuro: controlli delle forze dell’ordine nelle zone della “movida” e in occasione degli eventi

Savona. In conformità a quanto stabilito dal Comitato Provinciale per l’Ordine e La Sicurezza Pubblica, riunitosi nei giorni scorsi presso la Prefettura di Savona, in vista del fine settimana di Ferragosto il questore della provincia di Savona ha disposto specifici servizi interforze di prevenzione e vigilanza, in analogia a quelli già effettuati nei precedenti weekend estivi, nelle località turistiche e nelle zone della movida, ove è previsto un maggior afflusso di cittadini e turisti.

