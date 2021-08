La cicogna arriva con i militi della Croce Rosa che fanno nascere una bimba in casa a Celle

Celle Ligure. Squilla il telefono in Croce questo pomeriggio. C’è una mamma che sta per dare alla luce la sua bimba. Dalla Rosa scattano Alessandra, Massimiliano e Marco. Via alla Costa. In un battibaleno arrivano in casa. C’è una nonna al telefono con il 118, una sorellina impaziente, una brava mamma e un papà premuroso che cerca di dare una mano. I volontari della Rosa, convinti di correre in maternità al San Paolo, non sanno però che, nel giro di pochi minuti, si trasformeranno in ostetrici e Bianca sarà quasi subito tra le loro braccia.

