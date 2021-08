Pietra Ligure, al De Vincenzi prima gioia per l’Imperia: 1-3 il risultato finale

Pietra Ligure. Buona la prima per l’Imperia formato 2021/2022. Gli uomini di mister Paolo Cortellini si sono imposti per 1-3 al De Vincenzi di Pietra Ligure contro la compagine locale militante nel campionato di Eccellenza. Ad aprire le marcature nella prima amichevole ufficiale della stagione è stato capitan Giuseppe Giglio il quale, dopo appena 7 minuti di gioco, ha trasformato in maniera impeccabile un calcio di rigore.

