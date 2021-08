Ponte Morandi, la ministra Cartabia ai familiari delle vittime: “La riforma non cancellerà il processo”

Genova. “Non c’è da temere che processi come ponte Morandi e altri possano svanire. Il lavoro della riforma è portare a tempi brevi, non vanificare i processi”. Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia dopo aver incontrato i parenti delle vittime al termine della cerimonia di commemorazione nella radura della Memoria, in occasione del terzo anniversario della tragedia.

