Ponte Morandi, Toti: “La Regione parte civile al processo”

Genova. “Chi alimenta il tema della costituzione di parte civile è quella stessa parte che girava in lungo in largo la Liguria dicendo che si potevano ritirare a costo zero le concessioni di autostrade. Si è visto come è finita. La costituzione di parte civile avverrà quando entreremo nella fase dibattimentale di questo processo che è ancora nella sua fase istruttoria, quindi tra molti molti mesi”. Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti a margine dell’inaugurazione dei lavori per il memoriale alle vittime di ponte Morandi.

