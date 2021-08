Sostare con l’auto elettrica non ricaricando si può, avvocato di Sanremo vince causa contro il Comune

Sanremo. Le colonnine di ricarica per auto elettriche non funzionano o sono dismesse, parcheggiare negli stalli verdi senza ricaricare si può. A stabilirlo è stato il giudice di Pace della Città dei Fiori che ha accolto il ricorso presentato da un’avvocato sanremese, Edilio Grappiolo, fervente sostenitore della mobilità elettrica, colpito da cinque multe consecutive, comminate della polizia municipale nell’arco di pochi mesi, per aver sostato con il proprio mezzo elettrico sulle strisce verdi non ricaricando.

