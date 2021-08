Calcio giovanile, al via il raduno della Polisportiva Salesiani Vallecrosia Don Bosco

Vallecrosia. Dopo il raduno dei bambini categoria Primi Calci (nati nel 2014-15-16) del 6 agosto che, nonostante le numerose assenze dovute alle vacanze, ha visto la presenza di 20 piccoli atleti che hanno potuto giocare alcune partitelle sui campi in sintetico dell’Oratorio, la Polisportiva Salesiani Vallecrosia Don Bosco Calcio organizza per mercoledì 18 agosto un raduno per Giovani Calciatori nati negli anni 2009-10-11-12.

